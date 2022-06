Porozmawiają o Trójmorzu w Lublinie. Ukraina w centrum debat

Dwa dni debat, spotkań i dyskusji dotyczących kierunków rozwoju Inicjatywy Trójmorza w kontekście aktualnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem Europu Środkowo-Wschodniej – tak ma wygląda rozpoczynający się dzisiaj (6.06) w Lublinie Samorządowy Kongres Trójmorza. Wydarzenie honorowym patronatem objął prezydent Andrzej Duda, który jest inicjatorem tego formatu współpracy międzynarodowej, a podczas niedawnego wystąpienia w Radzie Najwyższej stwierdził, że go tej grupy 12 państw Europy Środkowej powinni dołączyć nasi wschodni sąsiedzi.

- Bardzo zależy mi na tym, by Ukraina dołączyła do Inicjatywy Trójmorza – powiedział prezydent Andrzej Duda w Kijowie.

Jak przyznaje w rozmowie z „Kurierem” Andrij Deszczycia, ambasador Ukrainy w Polsce, kraj ten jest zainteresowany takim scenariuszem.

– Wystarczy popatrzeć na mapę, by dostrzec, jak bardzo przystąpienie Ukrainy do Trójmorza wzmacnia i poszerza jego możliwości logistyczne, infrastrukturalne, gwarancje bezpieczeństwa oraz zwiększenia obrotu finansowego, a także komunikacji. Tym samym wzmacnia to Trójmorze w ramach Unii Europejskiej – mówi ambasador Ukrainy.