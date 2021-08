Porozumienie wychodzi z rządu. Co to oznacza dla koalicji w sejmiku województwa?

W środę Zarząd Krajowy Porozumienia Jarosława Gowina zdecydował o opuszczeniu Zjednoczonej Prawicy. „Parlamentarzyści Porozumienia odejdą z klubu PiS i utworzą Koło Parlamentarne Porozumienia” – poinformował na Twitterze Jan Strzeżek, wicerzecznik i członek prezydium Porozumienia. To pokłosie zdymisjonowania Jarosława Gowina - we wtorek premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o odwołanie szefa Porozumienia z funkcji wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii. Konflikty w Zjednoczonej Prawicy nie są niczym nowym. Ostatnim spornym punktem był sztandarowy program PiS czyli Polski Ład, którego założenia dotyczące m.in. podatków krytykowali politycy Porozumienia.