Port Lotniczy Lublin do końca października policzy susły perełkowe

Susły perełkowane, pojawiły się na terenie lotniska w latach 70-tych ubiegłego wieku, kiedy to z Zamojszczyzny do Świdnika sprowadził je działkowiec Józef O. Liczące wtedy zaledwie kilka osobników skupisko w kolejnych latach urosło do potężnej kolonii. W 2006 r. populacja susłów wynosiła 12 tysięcy. Zwierzęta te, należą do gatunku objętego ścisłą ochroną, dlatego też co jakiś czas przeprowadzane jest ich liczenie.

- Na Lubelszczyźnie i Zamojszczyźnie mamy do czynienia właściwie tylko z siedmioma zwartymi koloniami. To zachodnia granica zasięgu tego gatunku, który notabene wywodzi się z ukraińskich stepów. Warunki stepowe najbardziej mu odpowiadają. U nas jest krytycznie zagrożony. Znajduje się na polskiej czerwonej liście zwierząt zagrożonych wyginięciem. Z tego powodu badamy populację. Jeśli stwierdzimy, że występują niekorzystne sytuacje, staramy się pomóc, jeśli mamy taką możliwość - mówił w rozmowie z Radiem Lublin, Paweł Duklewski, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie.