Port Lotniczy Lublin kusi wakacyjną ofertą. Dokąd polecimy z lubelskiego lotniska?

Port Lotniczy Lublin rozpoczyna sezon wakacyjny, który rusza już w najbliższą niedzielę, 13 czerwca. Do oferty lotniska zostaną przywrócone od tej pory loty do Splitu (Chorwacja) i Burgas (Bułgaria). Z kolei od 19 czerwca (wtorek) – po sześciu latach przerwy – powróci bezpośrednie połączenie lotnicze między Lublinem a Gdańskiem.

Loty do chorwackiego Splitu będą się odbywać w niedziele i czwartki, z kolei te nad Morze Czarne (do bułgarskiego Burgas) - w niedziele i w środy. Za ich obsługę będzie odpowiadała firma Wizzair. Do Gdańska polecimy natomiast polskimi liniami lotniczymi LOT - we wtorki i soboty. Tutaj lot ma trwać zaledwie 70 minut. Samoloty z lubelskiego lotniska będą startować o godz. 8:45 (lądowanie w Gdańsku o 9:55), z kolei loty powrotne zaplanowano na godz. 10:35 (lądowanie w Lublinie o 11:45).