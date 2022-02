Port Lotniczy Lublin odnotował wzrost operacji lotniczych w styczniu

Jak informuje Port Lotniczy Lublin w styczniu br. z oferty lotniska skorzystało 8 852 pasażerów. Według statystyk PLL to aż o 5 896 osób więcej niż w styczniu 2021 r. W minionym miesiącu port przeprowadził też 144 operacje lotnicze, czyli o 46 więcej niż w analogicznym czasie w ubiegłym roku. Podane wyniki wypadają jednak słabiej na tle stycznia 2018 r. Wtedy to port obsłużył 36 066 podróżujących, czyli o 27 214 więcej niż teraz, lotnisko wykonało też 32 operacje lotnicze więcej niż w styczniu 2022 r.

Wakacje z Portem Lotniczym Lublin

W sezonie urlopowym z lubelskiego lotniska można będzie polecieć do Burgas w Bułgarii oraz chorwackiego Splitu. Do siatki połączeń po kilkuletniej przerwie wróci też Antalya - położona w południowo-zachodniej Turcji. Kierunek ten dostępny jest już w ofercie dwóch touroperatorów: TUI i Coral Travel. Trwają także rozmowy, aby rejsy ze Świdnika do Gdańska, które cieszyły się dużą popularnością w 2021 roku były wykonywane dwa razy w tygodniu. Połączenie to nadal mają obsługiwać Polskie Linie Lotnicze LOT.