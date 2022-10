Port Lotniczy Lublin podsumował wakacje. To był bardzo dobry okres

Port Lotniczy Lublin może uznać sezon wakacyjny 2022 za udany. Od czerwca do końca lipca wykonano 1816 operacji lotniczych, a pasażerów wybierających się na odpoczynek i wracających z niego było aż 166 tysięcy. Sam sierpień był udany, ponieważ wtedy odnotowano najwięcej podróżnych w ciągu całych 10 lat działalności lotniska.

- Wakacyjne wyniki lubelskiego lotniska pokazały, że przygotowana przez nas oferta dobrze wpisuje się w oczekiwania podróżnych. Sezon wakacyjny udało się nam zakończyć z sukcesem - mówi prezes Portu Lotniczego Lublin Andrzej Hawryluk.

To głównie zasługa połączeń lotniczych jakie na te wakacje oferowało lotnisko. Z Lublina można było polecieć nad 4 morza. Według statystyk prawdziwym hitem okazały się loty do Antalyi. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także połączenia do chorwackiego Splitu, czy bułgarskiego Burgas. Nad polskie morze można było polecieć z dwójką przewoźników - Ryanair i PLL LOT. Jednak niekwestionowanym liderem były loty do Burgas – samoloty wylatywały wypełnione w 95%.