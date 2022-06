Port Lotniczy Lublin rozpoczyna sezon wakacyjny. Jakie kierunki ma w ofercie?

Podróżni z Lubelszczyzny mają do dyspozycji loty nad Adriatyk, Morze Czarne, Bałtyckie oraz Śródziemne.

- Po kilku latach przerwy na lubelskie lotnisko wróciły loty wakacyjne do Turcji. Od 11 czerwca br. dwóch touroperatorów TUI i Coral Travel obsługuje rejsy do kurortu Antalya nad Morzem Śródziemnym. W tym roku można także polecieć do Gdańska, bułgarskiego Burgas oraz Splitu w Chorwacji - wylicza Piotr Jankowski, rzecznik Portu Lotniczego Lublin.

Loty ze Świdnika do Antalyi planowane są trzy razy w tygodniu - dwukrotnie w środy oraz jeden lot w soboty.

- W poprzednich latach wakacyjne połączenie do Antalyi cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego regionu. Mam nadzieję, że będzie tak i tym razem – podkreśla Andrzej Hawryluk, prezes Portu Lotniczego Lublin.

Loty do Gdańska dla osób chcących spędzić wakacje nad Bałtykiem, realizowane są cztery razy w tygodniu przez dwóch przewoźników - Ryanair i PLL LOT. Z kolei WizzAirem od 13 czerwca można już latać do chorwackiego Splitu, zaś od 17 czerwca planowane jest uruchomienie lotów do Burgas nad Morzem Czarnym.