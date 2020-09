Port Lotniczy Lublin: Wróciły połączenia z Warszawą

- To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców i gospodarki regionu lubelskiego. Po kilkumiesięcznej przerwie, spowodowanej pandemią, odzyskujemy kolejne połączenie, szczególnie istotne, bo otwierające możliwość podróży do najważniejszych miast całego świata - mówi Andrzej Hawryluk prezes zarządu Portu Lotniczego Lublin. - Dzięki ofercie PLL LOT, mamy znowu możliwość dotarcia z Lublina, z tylko jedną przesiadką w Warszawie, między innymi do Wrocławia, Gdańska, Krakowa, Mediolanu, Frankfurtu czy Brukseli – dodał.

Samoloty z Lublina do Warszawy mają latać codziennie, oprócz soboty. Odloty z Lublina są planowane o godz. 5.40, przylot na lotnisko Chopina - o 6:30. Loty powrotne z Warszawy zaplanowano na godzinę 23:10, lądowanie na lubelskim lotnisku o godz. 23:55.

Połączenia pomiędzy Lublinem a Warszawą będą obsługiwane przez PLL LOT samolotami Bombardier Q400.

Port Lotniczy Lublin przygotował dla pasażerów porannego połączenia do Warszawy specjalną promocję. Każda osoba podróżująca na tej trasie w terminie od 2 do 16 września otrzyma w dniu wylotu voucher na parking na lubelskim lotnisku, uprawniający do 50 proc. zniżki. Voucher będzie można wykorzystać do końca września.