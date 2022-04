Poseł Michał Krawczyk: Podwyżka dla nauczycieli to jałmużna

Od pierwszego maja wynagrodzenia nauczycieli wzrastają o 4,4 proc. To efekt podpisanej już przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacji Karty Nauczyciela, która zakłada, że podwyższenie wynagrodzeń dla nauczycieli nastąpi nie później niż do 30 czerwca, z wyrównaniem od 1 maja. Z nowej regulacji wynika też, że w 2022 r. część oświatowa subwencji ogólnej zwiększy się o 1,6 mld zł.

- W życie wchodzi ustawa, która mówi, że polscy nauczyciele dostaną jałmużnę, a nie podwyżkę. W skali roku oznacza to, że przy 11 proc. inflacji, tak naprawdę „podwyżka” jest obniżką wynagrodzenia, która zaraz spotka polskich nauczycieli – uważa poseł Michał Krawczyk (PO). Jego zdaniem Ministerstwo Edukacji i Nauki podaje nieprawdziwe dane dotyczące wysokości „faktycznych zarobków polskich nauczycieli”.

Podobnie uważa Marek Gągola, nauczyciel języka polskiego ze Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie, członek Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Ciągle mówi się o kwotach sztucznie zawyżonych. Rozbieżność między tym co dostajemy co miesiąc na konto, a tym co jest podawane opinii publicznej, to dwie bardzo różniące się kwoty – twierdzi Marek Gągola, który co miesiąc otrzymuje 3,5 tys. zł wypłaty. - To wynagrodzenie nie jest adekwatne do tego jakich wymaga się od nas umiejętności, kwalifikacji i poświęcenia - mówi lubelski nauczyciel. Jego zdaniem edukacja boryka się obecnie z wielkimi wyzwaniami i wielkimi problemami, które można porównać z pożarem.