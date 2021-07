Posłanka Wcisło: Domagamy się odrzucenia ustawy forsowanej przez ministra Czarnka

Krytyczne stanowisko w tej sprawie przedstawiło też Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. Organizacja zaapelowała do premiera, ministra Przemysława Czarnka, a także posłów i senatorów o „rezygnację z planów zmian w nadzorze pedagogicznym, prowadzących do naruszenia konstytucyjnej zasady pomocniczości państwa i uczynienie polskiej szkoły publicznej ponownie centralnie sterowaną, przestarzałą instytucją”.

Przemysław Czarnek w czerwcu, w rozmowie z Radiem Wrocław zapewniał, że zwiększenie kompetencji kuratora ma na celu przeciwdziałanie „różnego rodzaju próbom indoktrynacji dzieci przez podmioty, które wchodzą do szkoły i uczą czegoś, co z podstawą programową jest nijak zbieżne”. Minister stwierdził też, że kurator obecnie stwierdzając nieprawidłowości może tylko zalecać ich usunięcie, natomiast „nie ma żadnych realnych środków oddziaływania na to, co w szkole się dzieje”.