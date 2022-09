Potentat okazał się za silny dla będącej w kłopotach Lublinianki

W akcję promocyjną sobotniego starcia włączyły się zarówno lokalne kluby sportowe jak również ludzie ze świata mediów. To widać było na trybunach obiektu przy ulicy Stadionowej, na którym wyjątkowo zagrała Lublinianka.

Faworyt do awansu z Krakowa do „Koziego Grodu” także przyjechał ze swoimi problemami. Kilka dni wcześniej z funkcją trenera z racji niezadowalających wyników pożegnał się 74-letni, były selekcjoner kadry narodowej, Franciszek Smuda.

Pierwsze minuty meczu nie podtrzymały emocji, które poprzedzały widowisko. Na boisku nie działo się zbyt wiele. Co można było odnotować to wymuszona zmiana w zespole gości. W 9. minucie plac gry opuścił kontuzjowany Denys Favorov, w miejsce którego pojawił się Adrian Frańczak. Ten szybko zapisał się do statystyk, ale chyba nie tak, jakby tego chciał. W 14. minucie został bowiem ukarany żółtym kartonikiem.