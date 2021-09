Potrącenie nastolatki na al. Piłsudskiego w Lublinie. Nie maleje liczba osób, które prowadzą samochód, choć nie powinny wsiadać za kółko

Do zdarzenia doszło w piątek (24 września) rano na al. Piłsudskiego. Kierowca seata ominął stojące przed przejściem pojazdy, których kierowcy ustąpili pierwszeństwa nastolatce. Nie miała szans na ucieczkę. Samochód uderzył w nią z taką siłą, że dziewczyna została odrzucona na kilkanaście metrów od przejścia. Karetka zabrała ją do szpitala. Jest poważnie ranna.

– Policjanci zatrzymali kierującego - mówi komisarz Anna Kamola z KWP w Lublinie. I dodali: - To 20-letni Ukrainiec. Był trzeźwy. Wstępne badania na miejscu dały podstawy do przypuszczenia, że mógł być pod wpływem środków odurzających. Jego krew trafiła do laboratorium.

– Wyprzedzanie na przejściu jest karygodne – ocenia Grzegorz Gorczyca z Automobilklubu Chełmskiego. – Powinno to być tępione i surowo karane. To jedno z największych zagrożeń w ruchu drogowym. Nie są to sytuacje sporadyczne. Teraz piesi mają większe uprawnienia, ale niestety w tym wypadku to oni będą bardziej poszkodowani. Mamy nowe prawo, ale nie rezygnujmy z zasady ograniczonego zaufania.