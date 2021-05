Potrącił policjanta na stacji paliw w Elizówce. Kierowca BMW został aresztowany

Jak już informowaliśmy, na początku tygodnia pod Lublinem doszło do potrącenia policjanta, który brał udział w próbie zatrzymania BMW. Mundurowi otrzymali bowiem informacje, z których wynikało, że w samochodzie tym mogą być przewożone narkotyki. Zgodnie z ich ustaleniami, auto miało się poruszać w kierunku stacji paliw w Elizówce.

Informacje policjantów potwierdziły się. W poniedziałkowy wieczór we wskazanym miejscu pojawił się wytypowany pojazd.

- Funkcjonariusze podeszli do niego i wylegitymowali się. Wówczas kierowca z impetem ruszył w kierunku jednego z policjantów i potrącił go samochodem, a następnie uciekł. Policjanci oddali strzały z broni służbowej w kierunku opon uciekającego samochodu, jednak to nie zatrzymało uciekającego kierowcy. Mundurowi ruszyli za nim w pościg, a potrącony policjant został przewieziony do szpitala - relacjonował we wtorek kom. Kamil Gołębiowski, rzecznik prasowy komendy miejskiej policji w Lublinie.