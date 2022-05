Poważny wypadek w Wereszczynie. Kierująca zignorowała znak STOP-u i doprowadziła do kolizji Klaudia Szynkaruk

Trzy osoby trafiły do szpitala w wyniku poniedziałkowego zderzenia dwóch aut w miejscowości Wereszczyn. 25-latka kierująca audi najprawdopodobniej nie zatrzymała się przy znaku STOP, co doprowadziło do zderzenia z oplem.