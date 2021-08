Powiat bialski: Dzięki obywatelskiej postawie wyeliminowano kolejnego kierowcę pod wpływem alkoholu

2 sierpnia dyżurny międzyrzeckiego komisariatu otrzymał zgłoszenie o aucie zaparkowanym w lesie. Według relacji świata kierowca pojazdu spożywa alkohol i istnieje duże prawdopodobieństwo, iż będzie chciał kontynuować jazdę.

W miejscowości Strzakły funkcjonariusze zauważyli auto odpowiadające zgłoszeniu. Kierujący pojazdem nie reagował na sygnały świetlne i dźwiękowe, których użyli policjanci. 58-letni mężczyzna podróżujący autem rozpoczął ucieczkę. Ostatecznie policjantom udało się zatrzymać pojazd.

Kierowca został poddany badaniu na obecność alkoholu w organizmie. Urządzenie wykazało 1,5 promila. Policjanci ustalają okoliczności zdarzenia.

Za kierowanie pod wpływem alkoholu grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo, za niezatrzymanie się do kontroli drogowej grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Mężczyznę czeka również obligatoryjna kara w formie świadczenia pieniężnego w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. zł za jazdę w stanie nietrzeźwości.