Powiat bialski. Jazda na magnesie zakończyła się wcześniej niż sądził kierowca ciężarówki. Grozi za to nawet do 5 lat więzienia

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w piątek (5.11) w miejscowości Kolonia Dobryń (pow. bialski) zatrzymali do kontroli pojazd przewożąc pusty kontener do Wólki Dobryńskiej (gm. Zalesie). Jej powodem było wykroczenie popełnione przez kierującego, tj. naruszenie znaku zakazu wjazdu samochodów ciężarowych (B-5). Jak się później okazało to nie był jedyny problem przewoźnika.

Po analizie danych zapisanych w tachografie stwierdzono, że kierowca nie rejestrował swojej pracy i przebiegu pojazdu, a żeby tego dokonać do impulsatora przy skrzyni biegów przyłożył kawałek namagnesowanej stali. Konsekwencje takiego zachowania są poważne.