Powiat biłgorajski: 46-latek wpadł do stawu. Nie udało się go uratować Marta Grabiec

archiwum

Do zdarzenia doszło w sobotę rano w miejscowości Płusy w gminie Księżpol w powiecie biłgorajskim. Do stawu wpadł mężczyzna i pomimo natychmiastowej pomocy, nie udało się go uratować.