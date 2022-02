Powiat hrubieszowski. W lasach spotkamy pracujących więźniów. Będą się w ten sposób resocjalizować

Porozumienie hrubieszowskiego Zakładu Karnego i Nadleśnictwa Strzelce udało się (13 lutego) zawrzeć dzięki wsparciu Ministerstwa Sprawiedliwości.

- Praca jest skuteczną formą resocjalizacji - przypomniał wiceminister Marcin Romanowski, który uczestniczył w ceremonii podpisania porozumienia. - Jest również efektywna z punktu widzenia osadzonych. Często są to osoby, które mają różnego rodzaju zobowiązania, w szczególności alimentacyjne. I odpłatna praca pomaga im je spłacać. To także forma przywracania osadzonych do społeczeństwa.