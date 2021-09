Powiat kraśnicki: Liber i zespół InoRos porwali publiczność! Zobacz fotorelację z Dożynek Powiatowo-Gminnych w Liśniku Dużym OPRAC.: AS

To było piękne święto plonów w powiecie kraśnickim! Na dożynkowej scenie w Liśniku Dużym, publiczność porwali do zabawy; zespół Tańca Ludowego „Leszczyniacy” ze Świdnika, zespół wokalny „Liśniczanki”, Kapela Ludowa z Gościeradowa i zespół Young and Full of Energy. Gwiazdą tegorocznych dożynek był koncert zespołu Liber&InoRos, duet zanany jest z hitu „Czyste szaleństwo". Aby zobaczyć zdjęcia z imprezy, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.