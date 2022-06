Powiat krasnostawski. Pijany kierowca busa uciekał przed policją. Mundurowi ruszyli w pościg [WIDEO]

13 czerwca około godz. 16 w Chorupniku (pow. krasnostawski) uwagę policjantów zwrócił kierowca busa marki renault, który przekroczył dopuszczalną prędkość. Mundurowi chcieli zatrzymać mężczyznę do kontroli, ten jednak zignorował wysyłane przez nich sygnały i rozpoczął ucieczkę.

- Po kilkukilometrowym pościgu uciekinier wjechał do lasu, gdzie porzucił samochód i kontynuował ucieczkę pieszo. Działania mundurowych doprowadziły do zatrzymania go na terenie lasu. Kierującym okazał się 34-letni mieszkaniec gminy Bychawa. Badanie alkomatem wykazało, że miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie - informuje kom. Piotr Wasilewski z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie.