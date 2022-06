Powiat krasnostawski. Przewróciła się ciężarówka przewożąca piwo. Kierowca: Jak do tego doszło, nie wiem

W piątek (17 czerwca) tuż przed godz. 9 w Ignasinie (pow. krasnostawski) kierujący ciężarówką przewożącą ok. 200 transporterów z piwem zjechał do rowu, w wyniku czego doszło do rozrzucenia i rozbicia butelek.

- 32-latek był trzeźwy i nie odniósł obrażeń ciała. W rozmowie z policjantami stwierdził, że nie wie jak doszło do całego zdarzenia. Jak się okazało, prowadzony przez niego pojazd nie miał ważnych badań technicznych. Kierowca został ukarany mandatem w wysokości tysiąca złotych - podaje kom. Andrzej Fijołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Jak informuje policja, na miejscu zdarzenia nie było większych utrudnień z przejazdem, ponieważ zarówno ciężarówka, jak i rozrzucone transportery znajdowały się poza jezdnią.