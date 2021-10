Powiat łęczyński. Tak będzie wyglądało centrum medyczne dla seniorów. Zobacz, na jakim etapie jest budowa

Obiekt powstaje w miejscu dawnego szpitala, w którym leczono pacjentów niemal przez stulecie. Budynek dawnej karczmy został adaptowany na szpital w okresie międzywojennym, później był wielokrotnie remontowany i przebudowywany. Służył pacjentom do 2009 roku, do czasu powstania szpitala w Łęcznej. Teraz powstanie tam obiekt nawiązujący wizualnie do architektury poprzednika, ale będzie to funkcjonalny i nowoczesny budynek zaprojektowany tak, by spełniał potrzeby osób starszych.