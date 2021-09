Powiat lubartowski. Pijany kierowca uciekał przed policyjną kontrolą. Mężczyzna miał 2 promile alkoholu w organizmie

Do zdarzenia doszło we wtorek (21 września) w miejscowości Kamionka. Policjanci podczas przeprowadzanej kontroli prędkości w Kozłówce przystąpili do zatrzymania kierowcy niestosującego się do obowiązujących znaków. W tym momencie kierowca BMW zaczął uciekać. Policjanci natychmiast ruszyli w pościg, do którego dołączyły inne patrole.

44-latek swoją ucieczkę zakończył na drodze gminnej pod lasem, gdzie został zatrzymany. Mężczyzna miał 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Podczas zatrzymania okazało się, że posiada dożywotni zakaz kierowania pojazdami oraz nigdy nie posiadał takich uprawnień.