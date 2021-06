Powiat lubartowski. Tragiczny wypadek z udziałem nietrzeźwego kierowcy. Potrącony mężczyzna zginął na miejscu

Do tragicznego zdarzenia doszło w poniedziałkową noc (21 czerwca) chwilę po godz. 23. Pieszy w miejscowości Rudzienko (gmina Michów) został potrącony przez samochód osobowy.

Jak wstępnie ustalili na miejscu policjanci, 51-letni mieszkaniec gminy Serokomla kierując samochodem marki volkswagen, na prostym odcinku drogi podczas wymijania najechał na idącego z przeciwka 50-letniego mieszkańca gminy Michów. Pomimo przeprowadzonej akcji reanimacyjnej życia mężczyzny nie udało się uratować.

– Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Wszystkie czynności wykonywane były pod nadzorem prokuratora. Mundurowi sprawdzili stan trzeźwości 51-letniego kierującego i okazało się, że miał on ponad promil alkoholu w organizmie. Od mężczyzny pobrana została również krew do badań, a on sam został zatrzymany – mówi st. sierż. Jagoda Stanicka z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.