Powiat lubelski. W Garbowie zainaugurowano Spotkania Młodych Archidiecezji Lubelskiej 2021. Zobacz fotorelację z pierwszego dnia Łukasz Kaczanowski

19 sierpnia w Garbowie (powiat lubelski) oficjalnie rozpoczęły się Spotkania Młodych Archidiecezji Lubelskiej. Pierwszego dnia w miasteczku namiotowym pojawiło się około 500 młodych ludzi, którzy przybyli do Garbowa z różnych stron archidiecezji lubelskiej. Zebrani wzięli udział w konferencjach, spotkaniach grupowych i adoracjach. SMAL 2021 potrwa do 22 sierpnia, a hasło przewodnie tegorocznych spotkań to „Tak jak Ona". Jakie nastroje panowały wśród uczestników pierwszego dnia? Zobacz fotorelację.