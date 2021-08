Powiat łukowski: Podawał się za pracownika banku i wmówił 27-latce, że ktoś ją chce okraść. Kobieta straciła prawie 70 tys. zł

We wtorek opisywaliśmy pokrzywdzoną 42-latkę, na którą oszust wziął kredyt w wysokości 20 tysięcy złotych, jak się okazuje - metoda na bankowca przeżywa swój renesans i ponownie staje się ,,modna”.

Tym razem do policjantów zgłosiła się 27-letnia kobieta, do której zadzwonił oszust i poinformował ją, że ktoś próbuje przejąć jej dane bankowe i wziąć na nią kredyt. Przestraszona kobieta zaczęła współpracować z oszustem, przekazała mu 10 kodów BLIK, przez co straciła 20 tysięcy złotych. Następnie za namową ,,bankowca” wypłaciła z banku gotówkę, którą zaczęła wpłacać do wpłatomatu, przy pomocy 6-cyfrowych kodów przekazanych jej przez oszusta, w ten sposób kolejne pieniądze - 50 tysięcy złotych.