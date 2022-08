Powiat łukowski. Śmiertelnie potrąciła rowerzystę

Do wypadku doszło we wtorek (30 sierpnia) około godziny 12.20. Na skrzyżowaniu dojazdowym do miejscowości Bystrzyca, 27-letnia kobieta jadąca BMW potrąciła jadącego w tym samym kierunku rowerzystę.

Po przyjeździe służb ratunkowych na miejsce wypadku mężczyzna był nieprzytomny i został przewieziony do szpitala.

Kobieta tłumaczyła, że rowerzysta bez uprzedniego zakomunikowania gestem, tuż przed jej samochodem zaczął skręcać w poprzeczną drogę i nie zdołała ona uniknąć potrącenia. W chwili wypadku była trzeźwa.

Prokuratura Rejonowa w Łukowie ustala szczegółowe okoliczności tego tragicznego wypadku.