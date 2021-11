Powiat łukowski. Z promilami i na sądowym zakazie wsiadł za kierownicę. Wylądował w przydrożnym rowie

Do zdarzenia doszło w sobotę (6.11) późnym popołudniem. Łukowscy policjanci zostali wezwani do zdarzenia drogowego, do jakiego doszło w Radoryżu Kościelnym (gm. Krzywda). Mundurowi, którzy przyjechali na miejsce ustalili, że kierujący samochodem marki Renault Master na łuku drogi zjechał z jezdni do przydrożnego rowu, gdzie auto przewróciło się na bok. W wyniku zdarzenia kierujący ciężarówką doznał obrażeń i został przewieziony do szpitala. Urazy jakich doznał nie zagrażają jego życiu.

Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu wypadku policjantów z łukowskiej drogówki wynika, że najprawdopodobniej zdecydowany wpływ na zaistnienie zdarzenia miał alkohol.