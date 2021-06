Powiat parczewski: 21-latek chciał wyprzedzić ciągnik, ale doprowadził do zderzenia. BMW wylądowało daleko w polu

Jak ustalili mundurowi kierująca pojazdem marki BMW wykonywała manewr wyprzedzania ciągnika rolniczego. Niestety wybrała na to nieodpowiednie miejsce na drodze. - Swoje działanie wykonała na skrzyżowaniu i przy podwójnej linii ciągłej. Jakby tego mało kierujący ciągnikiem marki Ursus akurat skręcał w lewo. Doszło do zderzenia pojazdów, a jego siła była tak duża, że traktor został niemal przepołowiony - informuje st. asp. Artur Łopacki z parczewskiej policji.

BMW natomiast dachowało i zatrzymało się dopiero na przydrożnym polu. 21 – latka, która kierowała autem, z obrażeniami trafiła do szpitala na obserwację.

Kierujący ciągnikiem nie doniósł żadnych obrażeń, ale okazało się, że nie powinien on w ogóle wsiadać za kierownicę, bo nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Za to wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych.