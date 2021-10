Powiat puławski: Chciały sprzedać przez internet kosmetyki i ubrania. Straciły oszczędności

Przekonały się o tym 3 mieszkanki powiatu puławskiego w wieku od 18 do 27 lat, które chcąc sprzedać przez Internet kosmetyki i ubrania, straciły oszczędności zgromadzone na kontach. We wszystkich sytuacjach schemat oszustwa był taki sam.

– Sprzedające, za pośrednictwem komunikatora internetowego otrzymały wiadomości od potencjalnych nabywców o chęci zakupu wystawionych przedmiotów. W wiadomościach były linki, w które należało kliknąć. żadna z kobiet nie wyczuła podstępu i po kliknięciu w link, wszystkie podały swoje numery kont, numery, daty ważności i kody zabezpieczające do kart bankowych. We wszystkich przypadkach to wystarczyło, aby przestępcy uzyskali dostęp do kont i dokonali przelewów znajdujących się tam środków na swoje rachunki – informuje podkom. Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej w Puławach.