Powiat puławski: szantażowali, więzili i gwałcili. Horror kobiety, która nie doczekała się sprawiedliwości, trwał latami

Koszmar zaczął się dziesięć lat temu. To wtedy 21-latka poznała dużo starszego Andrzeja K. Według ustaleń prokuratury, mężczyzna zaprosił nową znajomą do swojego domu w miejscowości Kolonia Góra Puławska. Tam poczęstował kobietę drinkiem z narkotykami, przez co straciła świadomość.

Następnie mężczyzna miał wykorzystać dziewczynę, nagrać to na telefon, żeby ją później szantażować. Między lipcem 2011 r. do październikiem 2014 r. kobieta była szantażowana, bita, zmuszana do odbywania stosunków płciowych, więziona i wielokrotnie zbiorowo gwałcona przez kolegów Andrzeja K.

Kiedy ofiara zdecydowała się opowiedzieć śledczym o swojej tragedii zarzuty usłyszało dziesięciu mężczyzn w wieku od 35 do 62 lat. Jeden z podejrzanych utrzymywał, że nigdy nie brał udziału „w tak wstrętnym przestępstwie”. Pozostali twierdzili, że do seksu dochodziło za zgodą kobiety lub że myśleli, iż jest ona prostytutką.