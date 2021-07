Powiat świdnicki: Jechała bez włączonych świateł, zatrzymała ją policja. To był dopiero początek jej problemów

Do zdarzenia doszło we wtorek około godz. 19 w Trawnikach (pow. świdnicki). Podczas patrolu policjanci zauważyli samochód marki Fiat, który poruszał się bez włączonych świateł. Mundurowi zatrzymali pojazd do kontroli drogowej.

- Okazało się, że za kierownicą siedziała 51-letnia mieszkanka gminy Trawniki. Kobieta od miesiąca posiada zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych wydany przez sąd na okres trzech lat - opisuje asp. Elwira Domaradzka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.

Dodatkowo, jak wykazało przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie alkomatem, kierująca miała w organizmie 1,5 promila alkoholu. Ponadto, podróżowała z dwójką dzieci.

51-latka odpowie teraz za swoje zachowanie przed sądem. Grozi jej nawet 5 lat więzienia.