Powiat zamojski: Niezwykła inicjatywa parafian ze Śniatycz i Kadłubisk. Zabrali się za remont dawnej cerkwi

- Do tej pory udało się nam wspólnie zebrać ok. 70 tys. zł na remont tej świątyni – mówi Piotr Szpinda, mieszkaniec Śniatycz. - To naprawdę pokaźna kwota, bo obie wsie liczą łącznie jakieś 150 rodzin. Potrzeb jest jednak mnóstwo. Zatem nadal gromadzimy pieniądze i robimy coś się da, aby nasz kościół ocalić.