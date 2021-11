Powiat zamojski. Pijany 59-latek wjechał do rowu i uderzył w słup

Do zdarzenia doszło późnym wieczorem we wtorek (23 listopada). 59-latek kierujący renault w Bondyrzu (pow. zamojski) stracił panowanie nad pojazdem, po czym wjechał w przydrożny rów i uderzył w słup energetyczny. Mężczyzna doznał obrażeń ciała i nie był w stanie samodzielnie opuścić samochodu, dlatego konieczna była pomoc służb ratunkowych interweniujących na miejscu. Następnie 59-latek został przewieziony do szpitala.

Jak się okazało, w momencie zdarzenia kierowca miał prawie promil alkoholu w organizmie. Wkrótce odpowie przed sądem za kierowanie samochodem będąc w stanie nietrzeźwości. Grozi mu za to orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów, obowiązku zapłaty do 60 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, a nawet 2 lata więzienia.

Wszystkie okoliczności wtorkowego wypadku wyjaśniają policjanci z Krasnobrodu.