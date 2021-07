Powiat zamojski: Remont za prawie 11 milionów złotych. Ma poprawić jakość życia mieszkańców kilku gmin Bogdan Nowak

Ta droga zostanie wreszcie wyremontowana Bogdan Nowak

To jedna z najważniejszych inwestycji w powiecie zamojskim w ostatnich latach. Droga powiatowa z Radecznicy do Deszkowic Pierwszych nadal jest wprawdzie wąska, pełna wertepów i kolein, ale to się ma zmienić. Lada dzień ruszy tam remont warty ponad 10,8 mln zł.