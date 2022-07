Powiat zamojski. Walka o Centrum Modernizacji Śmigłowców trwa. Na razie nie ma rozstrzygnięcia

O tej planowanej inwestycji pisaliśmy pod koniec czerwca. Wiadomo, że zakład będzie tworzony przez DM-MSB Sp. z o.o. Centrum Modernizacji Śmigłowców z siedzibą w Warszawie. Firma jest przedstawicielem na Polskę Motor Sich z ukraińskiego Zaporoża. To jeden z największych producent silników lotniczych i części samolotów Antonow, a także dla śmigłowców „Mi”. Obecnie rozważanych jest kilka miejsc na lokalizację nowego zakładu, m.in. w województwach zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i lubelskim. Wśród propozycji pojawiło się także podzamojskie Mokre (gm. Zamość).

Jest o co walczyć. Szacuje się, że inwestycja będzie warta ok. 120 mln zł. Pracę w zakładzie mogłoby znaleźć 3 tys. osób. Inwestor potrzebuje jednak działki o wielkości 4,5 ha, preferencji podatkowych oraz m.in. odpowiednich dróg. Jakie są jednak realne szanse na „ściągnięcie” Centrum Modernizacji Śmigłowców na Zamojszczyznę? Jak zapewniał nas pod koniec czerwca Stanisław Grześko, starosta zamojski, lokalizacja inwestorowi przypadła do gustu, a odpowiednie drogi powiat jest w stanie przygotować.