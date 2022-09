Powiew optymizmu. Gonçalo Feio wyleczy chory Motor?

– Wchodzę tutaj czując, że jesteście smutni, w trudnym momencie. Chcę, żebyśmy od dzisiaj zmienili ten sposób myślenia. Przed nami doskonała szansa, aby pokazać, że potrafimy razem wyjść z tej sytuacji. Mamy chęci, charakter i zasoby ludzkie, aby wyciągnąć ten klub z trudnego położenia, w jakim się aktualnie znajduje. Motor jest ważniejszy niż jakikolwiek trener, zawodnik czy działacz. Naszą siłą ma być drużyna – mówił wczoraj nowy szkoleniowiec. – Tylko na ludziach można budować i rozwijać klub. Nie będę obiecywał wyników, ale mogę powiedzieć, że z tym zespołem ludzie będą się identyfikować. Mamy reprezentować miasto oraz ludzi z regionu. Z tego co udało mi się dowiedzieć, to jego mieszkańcy opierają swoje życie na skromności, zaangażowaniu i dużej pracowitości. Kibice chcieliby w Lublinie piłki na wyższym poziomie. Pewnie zastanawiacie się, jak to osiągnąć. Moja odpowiedź na dziś jest szybka i prosta. Przez etos pracy – dodawał.