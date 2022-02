Powojenny Lublin z lotu ptaka. Takiego miasta jeszcze nie widzieli turyści i mieszkańcy. Archiwalne fotografie z XX wieku. Zobacz

Oczywiście największą atrakcją jest Stare Miasto i jego styl, który nawiązuje do okres sprzed II wojny światowej. Z tego też powodu przez wielu turystów lubelska starówka oceniana jest jako najpiękniejsza w całym kraju.

Powojenny Lublin w XX wieku

A podkreślają to nie tylko turyści, ale i przedstawiciele świata kultury, sportu czy biznesu, którzy przyjeżdżają do Lublina. Dopełnieniem atrakcyjności miasta są m.in. archiwalne zdjęcia. W galerii zdjęć załączone są historyczne fotografie ukazujące Lublin z okresu powojennego w XX wieku – opublikowane na stronie internetowej www.fotopolska.eu. Smaczku dodaje fakt, iż przedstawiają one miasto z lotu ptaka.