„Powrót do zdrowia – powrót do pracy”. Osobom niepełnosprawnym będzie łatwiej znaleźć pracę. Wspólny projekt WUP i PFRON

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczęły współpracuję przy projekcie „Powrót do zdrowia – powrót do pracy” PN

Rehabilitacja i szkolenia mają pomóc osobom niepełnosprawnym wziąć sprawy we własne ręce. W województwie lubelskim będzie realizowany pilotażowy projekt wspierający ich w odnalezieniu się na rynku pracy. - Chodzi o to, żeby przywrócić im wiarę we własne siły i dać możliwości – wyjaśnia szef PFRON.