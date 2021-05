Powstała Liga Cyfryzacji Uniwersytetów Lubelskich

Liga Cyfryzacji Uniwersytetów Lubelskich zrodziła się z inicjatywy prof. Wojciecha Załuski, rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie we współpracy z prof. Markiem Niezgódką, przewodniczącym rady ds. cyfryzacji UM w Lublinie, który równocześnie reprezentuje Centrum Cyfryzacji Nauki i Technologii UKSW w Warszawie. Przed tygodniem odbyło się pierwsze spotkanie w ścisłym gronie naukowców UMLub, a w poniedziałek do wspólnego stołu zasiedli już rektorzy i prorektorzy wszystkich wyższych uczelni publicznych w Lublinie, by opracować i określić zakres wspólnych działań.

- To dla nas ogromna radość, ale i jednocześnie wyzwanie, że na nasz apel odpowiedzieli wszyscy nasi zaprzyjaźnieni rektorzy lubelskich uczelni państwowych - podkreśli prof. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

- Mamy przykład Gdańska, który faktycznie posuwa się bardzo szybko w procesie konsolidacji uczelni gdańskich. MEN przeznaczyło 3 mln zł na dalsze prace konsolidacyjne, które mają doprowadzić te uczelnie do federacji uczelni. To daje już możliwość w perspektywie czasowej, utworzenia wspólnego uniwersytetu. Ja nie mówię, że tak ma być w Lublinie, ale chcę, żeby Liga Cyfryzacji Uczelni Lubelskich była płaszczyzną do bliższej współpracy poszczególnych uczelni i wspólnego zarządzania na tych płaszczyznach, które rzeczywiście mogą podlegać konsolidacji, bo to da rzeczywiście szansę większego rozwoju lubelskich uczelni - powiedział Kurierowi Lubelskiemu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. - Lublin ma potężny potencjał, tylko na niektórych płaszczyznach jeszcze chyba drzemiący, trzeba go rozbudzić – podkreślił.