Powstanie nowa, dwujezdniowa arteria w Lublinie. Przejmie ruch z obecnej ulicy Krochmalnej

To strategiczna inwestycja – podkreśla lubelski ratusz. Chodzi po przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca ’80 na odcinku od ul. Cukrowniczej do ul. Krochmalnej. To fragment o długości 1100 metrów. Ratusz zaczął procedury związane z wyłonieniem wykonawcy.

- Dwujezdniowa trasa do skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Krochmalną będzie łącznikiem z powstającym Dworcem Metropolitalnym i usprawni ruch w rejonie Areny Lublin i Parku Ludowego. To także niezbędny element rewitalizacji dzielnicy Za Cukrownią – podkreśla Krzysztof Żuk, prezydent Lublina.

Każda jezdnia ma mieć trzy pasy ruchu, z których skrajne będą zarezerwowane dla autobusów. Wzdłuż drogi powstaną chodniki, ścieki rowerowe. Na skrzyżowaniach z ul. Włościańską oraz i ul. Cukrowniczą zamontowane będzie sygnalizacje świetlne.