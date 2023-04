Pożar domu jednorodzinnego w Zamościu. Straty oszacowano na 200 tys. złotych

Strażacy po przybyciu na miejsce zdarzenia ustalili, że pożarem objęty jest murowany budynek kotłowni przylegający do drewnianego budynku mieszkalnego. Wnętrze kotłowni zostało całkowicie wypalone, a dach zapadł się do środka. Pożar bardzo szybko rozprzestrzenił się po elewacji budynku wykonanej z paneli PCV i objął drewnianą konstrukcję dachu pokrytego blachą.

- Z informacji uzyskanych od właściciela ustalono, że w budynku nikt nie przebywa, a zasilanie elektryczne zostało odłączone. Pożar objął drewniany sufit na poddaszu i częściowo podłogę na drugim poziomie. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i podaniu dwóch prądów gaśniczych na palący się budynek. Na poddasze budynku wprowadzono dwie roty w celu przeprowadzenia prac rozbiórkowych ścianek działowych i sufitów wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych po to, by dotrzeć do zarzewi ognia - poinformowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.