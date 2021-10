Pożar na ul. Szpinalskiego w Lublinie. Policja: „Liczyła się każda sekunda”

Pierwszy na miejsce zdarzenie przyjechał policyjny patrol ruchu drogowego. Starszy posterunkowy Tomasz Pietraś i sierżant Karolina Piskorska byli na miejscu, kiedy ogień z pierwszego piętra miał już kilka metrów wysokości.

- Do tej pory nie mogę zasnąć po tej nocnej zmianie. Jeszcze krąży we mnie adrenalina – mówi sierż. Karolina Piskora. Dodaje, że początkowo nikt nawet nie chciał otworzyć drzwi do klatki: - Było późno, więc wszyscy spali. Zaczęłam krzyczeć, żeby ktokolwiek otworzył drzwi.

W końcu policjantom udało się dostać do budynku. - Wbiegliśmy najpierw do mieszkania na pierwszym piętrze, gdzie był pożar. Dziecko siedziało w słuchawkach i grało na komputerze, a rodzice już spali. Nawet nie wiedzieli, co się dzieje. Co by było gdybyśmy później przyjechali? – mówi policjantka.

Według wstępnych ustaleń lubelskiej policji i straży pożarnej, ogień pojawił się na pierwszym piętrze i później rozprzestrzeniał się coraz wyżej.