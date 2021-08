Pożar w pow. radzyńskim. Spotkanie dwóch braci i znajomego zakończyło się tragedią

Strażacy natychmiast zaczęli podawać dwa prądy wody na źródło pożaru oraz zabezpieczeń w aparaty OUO weszli do środka budynku w celu odnalezienia osób przebywających w nim.

Po chwili z płonącego wnętrza ewakuowano trzy osoby jedna po drugiej na zewnątrz.

- Po przeprowadzeniu oceny wstępnej poszkodowanych stwierdzono obecność funkcji życiowych u dwóch osób, oraz zatrzymanie krążenia u trzeciej. W pierwszych dwóch przypadkach rozpoczęto tlenoterapię bierną, dokonano oceny pod względem obrażeń i ułożono w pozycji bocznej bezpiecznej. Nadzór nad poszkodowanymi prowadzono do czasu przybycia drugiego ZRM na miejsce zdarzenia. U trzeciej osoby u której stwierdzono zatrzymanie krążenia udrożniono drogi oddechowe za pomocą maski LMA oraz rozpoczęto RKO. Do oceny rytmu serca użyto AED. Resuscytacje kontynuowano do momentu przekazania poszkodowanego dla ZRM. Po ocenie rytmu serca przez ZRM i kontumacji RKO lekarz stwierdził zgon - informują radzyńscy strażacy.