Pożegnają wakacje oraz podsumują wyprawę na Jasną Górę. Na Czechowie odbędzie się piknik pielgrzymkowy

Piknik odbędzie się na Błoniach przy ul. Szpinalskiego w Lublinie (obok Szkoły Podstawowej nr 43). Początek spotkania o godz. 12.00.

Podczas pikniku na gości czekają pokazy służb mundurowych, dmuchane zamki, gry, zabawy oraz specjalnie przygotowane pokazy. O godz. 14:00 dla najmłodszych przygotowano koncert „Pożegnanie lata z małym TGD”.

- Piknik to także spotkanie podsumowujące pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę. Chcę powrócić do tradycji spotkań popielgrzymkowych, jakie przez 18 lat organizowałem w Wąwolnicy. O godz. 17:00 rozpoczniemy przegląd zespołów pielgrzymkowych oraz koncert przyjaciół pielgrzymki - zespołu FPS. To okazja do wspomnień, powrót do tych emocji, które towarzyszyły nam przez 11 dni rekolekcji w drodze, to wreszcie okazja do poczucia pielgrzymki, dla tych którzy nie mogli być w trasie. Dzień zakończymy uroczystym Apelem Jasnogórskim - podkreśla ks. ks. Mirosław Ładniak.