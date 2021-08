Pożegnanie z Lubelszczyzną. Trzeciego dnia wędrówki pątnicy przekroczyli Wisłę. Zobacz obszerną fotorelację KS

Kolejny dzień w trasie lubelskich pątników. 6 sierpnia, choć deszczowy, to szczęśliwy dla pielgrzymów. 43. Lubelska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę pożegnała się z województwem lubelskim i szczęśliwie dotarła do Ożarowa w powiecie opatowskim (województwo świętokrzyskie). Podczas wędrówki nie brakowało uśmiechów, radości i… przemoczonych ubrań. Zobaczcie, co działo się trzeciego dnia pielgrzymki. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.