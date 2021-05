Poznajcie najbardziej wpływową kobietę na Lubelszczyźnie

Podróże po Polsce, XX-lecie między wojenne, ale przede wszystkim terapia komórkami macierzystymi – to główne zainteresowania Magdaleny Chrościńskiej- Krawczyk, lubelskiej neurolożki. Od lat prowadzi swoich małych pacjentów za rękę, stosując nowatorskie metody leczenia. Nie jest dziwnym, że do lekarki ustawiają się długie kolejki. - Ciągle jestem zaskoczona i uważam, że jest to ogromne wyróżnienie. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, jaka odpowiedzialność na mnie ciąży- mówi Chrościńska- Krawczyk.

100 wpływowych kobiet

Listę stu Wpływowych Kobiet Lubelszczyzny ułożyło Kolegium Redakcyjne "Kuriera Lubelskiego". Są wśród nich panie, które odnoszą wielkie sukcesy w biznesie, są kobiety, które prowadzą fundacje i stowarzyszenia, działaczki społeczne, polityczne i samorządowe, a także przedstawicielki świata kultury, nauki i sportu. Każda z pań ma na swoim koncie osiągnięcia i zasługi dla naszego regionu, obok których nie można przejść obojętnie.

Głosami Czytelników zostały wybrane najbardziej wpływowej kobiety naszego regionu oraz główna laureatka - Wpływowa Kobieta Lubelszczyzny 2020. Tytuł ten otrzymała właśnie Magdalena Chrościńska- Krawczyk, konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii dziecięcej, która zdobyła 2666 głosów naszych czytelników. Zdobyte głosy stały się również przepustką do ogólnopolskiego finału akcji, gdzie Magdalena Chrościńska- Krawczyk zajęła 4 miejsce (4710 głosów).