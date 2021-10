Poznaliśmy chętnych do budowy S19 w okolicy Międzyrzeca Podlaskiego

Wszyscy wykonawcy zaoferowali skrócenie czasu realizacji inwestycji z 39 do 36 miesięcy od podpisania umowy (z wyłączeniem okresów zimowych w czasie robót budowlanych). Komisja przetargowa przystępuje do badania ofert w celu wyłonienia najkorzystniejszej. Oferty opiewają na kwoty od ok. 391,5 do 978,3 mln zł.

W ramach zadania przewidziana jest budowa ok. 13,7 km drogi ekspresowej do końca obecnej obwodnicy Międzyrzeca Podlaskiego, gdzie na odcinku ok. 6,2 km dobudowana zostanie druga jezdnia. Przebudowane będą też łącznice węzłów Międzyrzec Podlaski Północ oraz Międzyrzec Podlaski Południe. Z kolei w miejscowości Łukowisko (pow. bialski) powstanie węzeł, gdzie szlak Via Carpatia będzie krzyżował się z autostradą A2. Zostanie on zrealizowany w ramach budowy autostrady A2.