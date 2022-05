Pracownicy MOPR-u mają dość. Przez dwie godziny stali w ciszy i protestowali pod lubelskim ratuszem [ZDJĘCIA]

Wszyscy ubrani na czarno, w rękach trzymają balony w tym samym kolorze i transparenty. Nie krzyczą, nie skandują. To milczący protest – milczą, bo brakuje im słów.

– Od lipca zeszłego roku mamy spór zbiorowy, bo nasze płace są, można powiedzieć, minimalne. Nasza praca wymaga wielu różnych kwalifikacji, wcale nie tak łatwo jest pomagać drugiemu człowiekowi – mówi Jolanta Dec, członkini zarządu Związku Zawodowego Pracowników Pomocy Społecznej. Pracuje w MOPR-ze prawie 30 lat, na konto co miesiąc dostaje 3800 zł brutto. – Musimy zarabiać godziwe pieniądze, żebyśmy z tyłu głowy nie musieli się zastanawiać: „kurde, jak ja przeżyję i zapłacę kredyt?”. Żeby podejść do klienta ze spokojem, musimy mieć spokój w sobie. My klientom zapewniamy podstawowe potrzeby, ale przecież nasze są dokładnie takie same – twierdzi.