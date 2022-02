Prasówka 10.02.2022 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Protesty rolników. Agrounia blokowała drogi. "Wysoka cena nawozów przełoży się na wysoką cenę żywności"”?

Prasówka 10.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Protesty rolników. Agrounia blokowała drogi. "Wysoka cena nawozów przełoży się na wysoką cenę żywności" W Polsce 9 lutego odbyło się ok. 50 protestów inicjowanych przez Agrounię. Odbywałyą się przejazdy ciągników bądź blokady dróg, w tym wielu krajowych. Kierowcy musieli liczyć się z większymi niż zazwyczaj utrudnieniami w ruchu, również w centrach miast wojewódzkich, np. Łodzi i Bydgoszczy. Rolnicy protestowali wobec złej sytuacji w rolnictwie, problemów z opłacalnością produkcji. - Nie będziemy umierać w ciszy - mówił Michał Kołodziejczak. - Blokujemy, bo ratujemy polską produkcję żywności. Upominamy się o to co ważne dla wszystkich.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 10.02.22

📢 Niższe limity prędkości na lubelskich ulic. To sezonowa zmiana. Powód? Na Tysiąclecia i Witosa 40 km/h, na Zemborzyckiej, Szeligowskiego czy Kunickiego jeszcze wolniej, bo 30 km/h. Nowe limity prędkości obowiązują na części lubelskich ulic. Miasto nie wyklucza wprowadzenia ich na kolejnych drogach. Wszystko przez dziury, które „wyszły” po zimie.

📢 Waloryzacja emerytur 2022: rekordowy wzrost wskaźnika 1 marca. Wyliczenia brutto/netto. Sprawdź ile dostaniesz na konto od marca 1 marca to dobry dzień dla emerytów i rencistów, oznacza bowiem coroczny procentowy wzrost ich świadczeń emerytalnych. W 2022 roku waloryzacja emerytur będzie rekordowa. Ostateczny wskaźnik będzie znany najpóźniej w lutym 2022 roku – po tym, jak GUS poda dane makroekonomiczne za cały rok 2021. Jednak już wiadomo, że rekord padnie. – Wskaźnik wzrostu wyniesie co najmniej 7 procent – zapowiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Prasówka 10.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te lubelskie gminy mają największą liczbę zaszczepionych mieszkańców [AKTUALNA LISTA] Te gminy z województwa lubelskiego mogą pochwalić się największą liczbą zaszczepionych mieszkańców. Zobacz aktualny ranking lubelskich samorządów. Wszystkie dane zawarte w naszej galerii pochodzą ze strony gov.pl/web/szczepienia-gmin. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Walentynki 2022. Lublin wśród najbardziej romantycznych miast w Polsce. Wyprzedził m.in. Gdańsk i Bydgoszcz [RANKING] Zbliżają się Walentynki i wiele par zdecyduje się spędzić te chwile w wyjątkowy sposób. Rozwiązaniem może okazać się romantyczny wieczór. Jakim miejscem zaskoczyć drugą połówkę? Sprawdź listę miejscowości, które najlepiej sprawdzą się na wyjazd we dwoje. Wśród nich stolica województwa lubelskiego. 📢 Włodawa. To był pierwszy etap Włodawskiej Ligi Pływackiej dzieci i młodzieży. Zobacz zdjęcia Ponad 80 młodych zawodniczek i zawodników wzięło udział, w minioną niedzielę, w pierwszym etapie Włodawskiej Ligi Pływackiej. Na basenie MOSiR we Włodawie młodzi pływacy rywalizowali w 4 kategoriach wiekowych na dystansie 25 i 50 metrów. 📢 Lublin. W piątek pogrzeb prof. Jerzego Bartmińskiego W piątek odbędą się uroczystości pogrzebowe prof. Jerzego Bartmińskiego, wybitnego językoznawcy. – W Lublinie nie było językoznawcy, którego można z nim było porównać – twierdzi prof. Jan Adamowski z Instytutu Nauk o Kulturze UMCS.

📢 Kraśnik. ,,Ogromna liczba mieszkańców daje mi mandat zaufania''. Starosta Andrzej Rolla zostaje na stanowisku Podczas środowej sesji Rady Powiatu w Kraśniku 11 głosami, nowym starostą został... Andrzej Rolla. Na jego zastępcę mianowano Pawła Kudrela. 📢 W Lublinie odbędzie się czempionat globu w karate tradycyjnym oraz Puchar Świata dzieci W dniach 9-11 grudnia zostaną rozegrane w Lublinie mistrzostwa świata w karate tradycyjnym oraz Puchar Świata dzieci. Do Koziego Grodu zawita blisko 1500 zawodników i zawodniczek, reprezentujących ponad 50 krajów. To największe wydarzenie w historii lubelskiego karate. Zmagania będą odbywały się w hali Globus. Zapowiada się więc wielkie święto dla fanów tej dyscypliny sportu.

📢 Lublin. Policja poszukuje świadków śmiertelnego potrącenia na Alei Kompozytorów Polskich Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności i przyczyny śmiertelnego wypadku, do którego doszło na Alei Kompozytorów Polskich.

📢 Lubelskie. Narty, łyżwy czy ciekawe wycieczki po regionie? Sprawdź, co możesz robić podczas zimowego wypoczynku w woj. lubelskim Ferie w województwie lubelskim zaczynają się 14 lutego i potrwają do 27 lutego. W tym samym czasie na zimowym wypoczynku będą także uczniowie z województwa lubuskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego oraz śląskiego. Marzysz o aktywnym spędzeniu ferii z dala od tłumów w najbardziej popularnych kurortach? Sprawdź jakie atrakcje czekają na mieszkańców województwa lubelskiego. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Dom do kupienia w Świdniku i okolicy w cenie mieszkania? Oto aktualne oferty. Wśród nich prawdziwe okazje. Sprawdź Jak obecnie kształtują się ceny nieruchomości na sprzedaż? Przejrzeliśmy oferty domów na sprzedaż w Świdniku i okolicy na otodom.pl. Ich ceny zaczynają się już od 200 tys. za budynek w stanie surowym. Za 340 tys. można nabyć już dom gotowy do wprowadzenia się. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i sprawdź najkorzystniejsze oferty! Przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Lubelszczyzna. Oni nie płacą alimentów. Zobacz wizerunki alimenciarzy poszukiwanych przez lubelską policję. Rozpoznajesz ich? Prezentujemy wizerunki kolejnych poszukiwanych przez lubelską policję m.in. w myśl art. 209 par. 1 Kodeksu Karnego. Dotyczy on osób, które uchylają się od obowiązku alimentacyjnego. Sprawdź, czy ich rozpoznajesz. Jeśli wiesz, gdzie mogą obecnie przebywać, to skontaktuj się z policją. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Lublin. Studniówka Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego z Zespołu Szkół Nr 5. Zobacz zdjęcia! Uczniowie klas maturalnych Technikum Gastronomiczno-Hotelarskiego z Zespołu Szkół Nr 5 bawili się w sobotę (6.02) w Hotelu Luxor. Towarzyszyliśmy im podczas balu studniówkowego, uwieczniając te ważne dla tegorocznych maturzystów chwile. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Google Street View w Lublinie. Czy mieszkańcy ubierają się modnie i stylowo? Oto stylizacje lublinian Ubiór jest kwestią gustu. Ale warto podkreślić, iż najlepszą inspiracją są ludzie, dlatego warto mieć „oczy dookoła głowy”. W poszukiwaniu pomysłów na codzienną stylizację wybraliśmy się na wirtualny spacer po Lublinie dzięki Google Street View. Czy lublinianie ubierają się modnie i stylowo? Zobacz. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Lubelszczyzna. Taniej nie będzie. Oto najtańsze traktory na rynku wtórnym. Szukasz ciągnika rolniczego do 10 tys. zł? Zobacz oferty! Każdy rolnik wie, że bez odpowiedniego sprzętu nie da się prowadzić gospodarstwa rolnego. A jedną z kluczowych maszyn rolniczych jest ciągnik. Choć nie każdego stać by pozwolić sobie na zakup nowej maszyny, to na rynku wtórnym można znaleźć traktory, które mają przed sobą jeszcze wiele lat pracy. Ile za taki ciągnik należy zapłacić na Lubelszczyźnie?

📢 Kraśnik. Czy kraśniczanie znają się na modzie? Zobacz jakie stylizacje uchwyciły kamery Google Street View Czy o mieszkańcach Kraśnika można powiedzieć, że ubierają się modnie i stylowo? By odpowiedzieć na to pytanie wybraliśmy się na wirtualny spacer głównymi arteriami miasta w poszukiwaniu inspiracji. Jakie stylizacje uchwyciły kamery Google Street View? Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Kraśnik. Miasto śmiechu warte? Kraśniczanie publikują blaski i cienie życia w mieście znamym w całym kraju Sosnowiec i Radom to najczęściej przedstawiane miasta, które mają „szyderczą sławę”. Czy do tej grupy dołączył Kraśnik? Warto podkreślić, iż spacer po tym mieście potrafi być źródłem do wykonania pięknych i zjawiskowych zdjęć, ale wiedzą o tym tylko mieszkańcy Kraśnika. W galerii zdjęć znajdziesz fotografie instagramerów, które ukazują blaski i cienie miasta znanego w całym kraju. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Międzynarodowy Dzień Pizzy. Zobacz zbiór najśmieszniejszych MEMÓW 9 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pizzy. Jesteś fanem tej włoskiej potrawy i często stajesz przed wyborem: ciasto cienkie czy grube? Pośmiej się z nami - zobacz najlepsze MEMY o pizzy! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Robot da Vinci kupiony. Pomoże w leczeniu pacjentów szpitala przy ul. Kraśnickiej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego jako pierwsza placówka medyczna w regionie kupił robota da Vinci. 📢 Protest rolników w centrum Lublina. – Nie będziemy pariasami we własnym domu – napisali w liście do wojewody. Zobacz zdjęcia Nie będziemy umierać w ciszy – podkreślają rolnicy. W środę na kilka godzin zablokowali pojazdami, głównie ciągnikami, część al. Tysiąclecia. Wcześniej kolumna licząca ok. 100 pojazdów przejechała ulicami Lublina. Policja poinformowała, że nie doszło do żadnych incydentów.

📢 Powiat zamojski. 57-latek doznał obrażeń podczas używania szlifierki. W eskorcie do szpitala pomógł dzielnicowy Dzielnicowy gminy Komarów-Osada pomógł rannemu mężczyźnie w dotarciu do zamojskiego szpitala.

📢 Krótsza kwarantanna, szybszy powrót dzieci do szkół. Minister Zdrowia: To początek końca pandemii Podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił "początek końca pandemii". Podał też nowe zasady dotyczące kwarantanny i izolacji. Z kolei szef MEiN Przemysław Czarnek przekazał, że od 21 lutego wszystkie dzieci wrócą do nauki stacjonarnej. 📢 Gabriela Masłowska: Rezygnuję z członkostwa w Radzie Polityki Pieniężnej Posłanka PiS nie będzie ubiegała się o stanowisko członka RPP. – Moja rezygnacja wynika z przyczyn osobistych – mówi „Kurierowi”. 📢 Kraśnik. Kolejna ofiara oszusta internetowego. Kraśniczanka straciła 1200 złotych Mieszkanka Kraśnika chciała sprzedać kask dziecięcy z goglami na jednym z portali ogłoszeniowych w Internecie. Kobieta straciła 1200 złotych po tym jak wpisała swoje dane bankowe na stronie internetowej, do której link otrzymała potencjalnego kupca.

📢 Powiat kraśnicki. Tragiczny wypadek w gminie Trzydnik Duży. Samochód osobowy uderzył w drzewo. Kierowca zginął na miejscu Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 29-letni kierowca bmw nie dostosował prędkości do panujących warunków, stracił kontrolę nad pojazdem, wpadł w poślizg boczny i uderzył w drzewo. Pomimo podjętej reanimacji mężczyzny nie udało się uratować. 📢 Lublin. Kilkadziesiąt ciągników wyjechało na ulice. Trwa protest Agrounii. Zobacz zdjęcia Według wstępnych danych lubelskiej policji do Lublina przyjechało około 100 pojazdów (ok. 50 ciągników rolniczych). Przyjazd rolników do stolicy województwa jest efektem trwającego w całym kraju protestu Agrounii. Aktualnie zablokowany jest jeden pas ruchu na al. Tysiąclecia w kierunku ronda Dmowskiego. Kierowcy muszą zatem korzystać z jednego pasa ruchu. Zobacz zdjęcia. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Koronawirus w Polsce. Blisko 47 tys. nowych zakażeń w całym kraju Ministerstwo Zdrowia w najnowszym komunikacie poinformowało o 46 872 (w tym 5 177 ponownych) nowych zakażeniach koronawirusem w naszym kraju. 2430 z nich dotyczy województwa lubelskiego. 📢 Protest Agrounii w Lublinie. ZTM zmienia trasy autobusów Najpierw powolny przejazd ciągnikami od ronda „przy Makro” do skrzyżowania al. Solidarności z ul. Kompozytorów Polskich, a później blokada jednej z jezdni (od strony zamku) al. Tysiąclecia na wysokości dworca PKS. Trwa protest rolników na ulicach Lublina. To część ogólnopolskiej akcja organizowanej przez Agrounię. Ale pasażerowie komunikacji miejskiej w Lublinie również muszą przygotować na trudności z kursowaniem autobusów i trolejbusów. 📢 Lublin buduje, rząd płaci. Powstanie pięć dróg w dzielnicach: Czechów, Wrotków i Dziesiąta. Kiedy pojadą nimi kierowcy? Za dziewięć miesięcy ma skończyć się budowa pięciu dzielnicowych dróg: Wapowskiego, Oczki, Brata Alberta wraz z Kuncewiczowej oraz droga pomiędzy ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego. Inwestycja pochłonie 4,9 mln zł.

📢 Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Oświadczyny w trakcie koncertu Piotra Rubika. Zobacz zdjęcia Wtorkowy (8 lutego) wieczór przyniósł wiele emocji zgromadzonym w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. W ramach jubileuszu 25 lat na scenie Piotra Rubika odbył się koncert z udziałem Michała Gasza, Marty Moszczyńskiej, Marcina Januszkiewicza i Agnieszki Przekupień. Ale poza muzycznymi atrakcjami koncert uświetniła jeszcze jedna ważna chwila. 📢 Lubelszczyzna. Szpital w Radecznicy łączy władzę i opozycję Jeszcze niedawno Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy miał być łączony z placówką w Celejowe. Zamiast fuzji będzie jednak rozszerzenie działalności. Wszyscy chwalą zmianę.

📢 Poniatowa. Tragiczny wypadek w zakładzie odlewniczym. Maszyna zmiażdżyła pracownikowi głowę Do tragicznego wypadku doszło w zakładzie produkcyjnym na terenie Poniatowej (powiat opolski). W trakcie obsługi maszyny odlewniczej urządzenie zmiażdżyło pracownikowi głowę. Prokuratura prowadzi śledztwo pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci.

📢 Marta Kubacka - kim jest żona brązowego medalisty w skokach narciarskich Dawida Kubackiego? Pekin 2022 [ZDJĘCIA] Marta Kubacka zasłynęła w ostatnich dniach w mediach społecznościowych, odpowiadając ciętą ripostą komentatorowi TVP Przemysławowi Babiarzowi. Kim jest żona brązowego medalisty w skokach narciarskich? Okazuje się, że ona też kocha sport i był czas, że sama miała marzenia, by wystąpić na igrzyskach olimpijskich. Musiała je porzucić, ale teraz z całych sił wspiera męża, który startuje w Pekinie. Zdjęcia pięknej pary z Szaflar możecie obejrzeć w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Lud i jego zwyczaje w dawnej Guberni Lubelskiej. Nie wszyscy poddali się marazmowi „Gubernija Lubelska posiada w zachodniej i środkowej części ludność polską obrządku łacińskiego, gdy część jej wschodnio-południową zajmuje ludność ruska, dziś obrządku greko-wschodniego (...)” – pisał Oskar Kolberg. „Powierzchnia gubernii tej ukazuje w ogóle równinę, miejscami tylko pasmami wzgórz pofalowaną: wzgórza takie wznoszą się na nadbrzeżach Wisły, osobliwie koło Kaźmierza (pisownia oryginalna); pasmo jedno, odnoga daleka Karpat, wchodzi z Galicyi w okolice Tomaszowa: inne mniejsze idzie od zachodu ku wschodowi w pobliżu Szczebrzeszyna, Goraja i Frampola”.

📢 Krótsza izolacja chorych na COVID-19 i szybszy powrót do szkół. Rząd ogłosi decyzje? W środę premier Mateusz Morawiecki weźmie udział w pierwszym posiedzeniu nowej Rady ds. COVID-19. Tego samego dnia ogłoszona ma zostać decyzja ministra zdrowia o skróceniu okresu izolacji dla osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2. Z kolei minister edukacji chciałby w środę zakomunikować decyzję o szybszym powrocie uczniów do szkół. Czy te zapowiadane decyzje zapadną? Wiele zależy od środowych danych liczbowych dotyczących przebiegu piątej fali zakażeń koronawirusem.

📢 Więcej dronów na niebie. Lublin i Jastków będą „otwierać” przestrzeń powietrzną dla statków bezzałogowych Dostawa leków czy żywności, monitoring zanieczyszczeń powietrza, kontrola natężenia ruchu drogowego – to usługi, które można wykonywać przy wykorzystaniu dronów. Lublin i Jastków będą testować możliwość otwarcia nieba na „szeroką skalę” dla statków bezzałogowych. Takie pilotażowe programy zostaną wdrożone w trzech miejscach na terenie Polski.

📢 367 tysięcy osób przyjechało do Lublina w 2021 r. Dużo? To o prawie 18 procent mniej niż rok wcześniej Do Lublina najczęściej „wpada” się na jeden dzień. I są to osoby głównie z woj. lubelskiego lub Mazowsza. Po co? Żeby zobaczyć pl. Litewski, Stare Miasto, zamek. W 2021 do Lublina przyjechało łącznie ponad 367 tys. osób, czyli o prawie 18 proc. mniej niż rok wcześniej. Wzrosła za to liczba osób z zagranicy, którzy pojawili się w Lublinie, wśród nich najwięcej jest Ukraińców. 📢 Rodzice uczniów VII LO nadal walczą, by parter szkoły nie został oddany przedszkolakom Rodzice uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego nie chcą, żeby do szkolnego budynku przy ul. Farbiarskiej wprowadziły się przedszkolaki. Spotkali się w tej sprawie z lubelskim kuratorem oświaty i mają nadzieję, że ich postulaty zostaną wzięte pod uwagę.

📢 Duże zmiany dla kierowców w Lublinie. Plac Zamkowy zamknięty dla ruchu Z pl. Zamkowego nie będzie można wyjechać w al. Tysiąclecia. W środę (9 lutego) zmienia się organizacja ruchu na placu. Wszystko przez protest rolników, którzy zablokują część al. Tysiąclecia. 📢 Kobieta straciła przytomność w trakcie jazdy, sytuację uratowali policjanci Szybka i zdecydowana reakcja puławskich policjantów ruchu drogowego pomogła uratować życie kobiecie, która nagle straciła przytomność jadąc wraz z rodziną drogą S-17. Reanimację rozpoczął jej mąż, a po chwili przejęli ją policjanci, którzy znaleźli się w pobliżu.

📢 W Szkole Podstawowej nr 38 w Lublinie powstaje Laboratorium Przyszłości 190 tysięcy złotych na nowe technologię – takie pieniądze dostała Szkoła Podstawowa nr 38 przy ul. Pana Wołodyjowskiego w Lublinie na wyposażenie Laboratorium Przyszłości.

📢 Dęblin. Fotografie polskiego pilota sprzed stu lat. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie apeluje o pomoc w zidentyfikowaniu autora Ponad 80 statków powietrznych i sztandar Polskich Sił Powietrznych z okresu II wojny światowej. To nie jedyne atrakcje, które czekają na odwiedzających Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Placówka stała się również posiadaczem wyjątkowego albumu pilota sprzed 100 lat. I apeluje o pomoc w jego zidentyfikowaniu. 📢 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Sprawdzą do jakiej pracy nadają się bezrobotni Najlepszymi pracownikami są osoby, które kochają swoją pracę – mówi marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, który zainaugurował działanie pilotażowego projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 📢 Mniej autobusów i trolejbusów na ulicach. ZTM tnie rozkłady ze względu na ferie w szkołach W niedzielę na kolejny autobus linii 7 czy 13 będziemy musieli poczekać godzinę, w dni powszednie podobnie będzie rano np. z 14, 26, 42. Od poniedziałku (14 lutego) zmieniają się rozkłady jazdy w komunikacji miejskiej w Lublinie. Powód? Uczniowie zaczynają dwutygodniowe ferie.

📢 Świdnik. Pijany ukradł matce samochód i bez uprawnień wybrał się na przejażdżkę Zgłoszenie kradzieży samochodu przez 25-latka policjanci otrzymali od jego matki. Teraz mężczyzna odpowie za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości i bez uprawnień. 📢 Nieziemskie ferie w SKENDE. Tu polecisz na Marsa i nauczysz się gotować odlotowych dań vege Lot rakietą, lądowanie na Marsie, a także niezwykła Akademia Gotowania – to tylko niektóre atrakcje, jakie SKENDE przygotowało dla dzieci spędzających zimę w mieście. Przez całe ferie, codziennie od 14 do 26 lutego na najmłodszych będzie czekała interaktywna wystawa kosmiczna, której w Polsce jeszcze nie było, a także warsztaty gotowania w profesjonalnym studio kulinarnym. Aby wziąć udział trzeba się zapisać.

📢 Lublin. Ul. Siewierzan zmieni się w „prawdziwą” ulicę. Kiedy kierowcy pojadą po asfaltowej jezdni? Ponad 2 mln zł będzie kosztować budowa 400-metrowej długości odcinka ul. Siewierzan. Jezdnia zostanie wykonana z asfaltu, wzdłuż niej pojawią się chodniki i oświetlenie. Inwestycja ma być zrealizowana w ciągu roku.

📢 Koronawirus w Polsce. Blisko 36 tys. nowych zakażeń w całym kraju Ministerstwo Zdrowia w najnowszym komunikacie poinformowało o 35 960 (w tym 3 974 ponownych) nowych zakażeniach koronawirusem w naszym kraju. 2462 z nich dotyczy województwa lubelskiego. 📢 Zamość. Bajkowa ślizgawka przed ratuszem. Chętnych nadal nie brakuje Lodowisko na zamojskim Rynku Wielkim nadal cieszy się ogromnym powodzeniem. W niedzielę, ok. godz. 15 spotkaliśmy tam wielu łyżwiarzy, w tym mnóstwo dzieciaków. Bawili się świetnie. Bajkową atmosferę potęgowały dekoracje świąteczne, choinka oraz oczywiście unikatowa, staromiejska architektura Zamościa.

📢 Janów Lubelski. Trwa rozbiórka jednego z prywatnych przedszkoli. Na miejscu placówki powstanie m.in. parking na 69 miejsc postojowych Nowa zieleń, drzewa, krzewy oraz miejsca postojowe. To wszystko powstanie w miejscu byłego prywatnego przedszkola przy ul. Świerdzowej. Termin zakończenia prac zaplanowano na czerwiec 2022 roku.

📢 Kraśnik. Galeria Art M. Lawendowa Szafa została oficjalnie otwarta! Zobacz zdjęcia W sobotę (5 lutego) w Galerii Trójka w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku można było osobiście poznać pomysłodawców Art M. - Magdalenę Łyczek i Jarosława Rymarza. 📢 Twój pupil potrzebuje pomocy? Oto najlepsi weterynarze w województwie lubelskim. Zobacz ranking Twój pupil potrzebuje pomocy weterynaryjnej? Sprawdź, gdzie warto się z nim udać. Oto najlepsi weterynarze w województwie lubelskim. Zobacz zestawienie, w którym znaleźli się specjaliści cieszący się największą liczbą pozytywnych opinii wystawionych na stronie znanylekarz.pl. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Lublin. Znana jest data uroczystości pogrzebowych Jerzego Bartmińskiego Odszedł polski językoznawca, etnolingwista, folklorysta, slawista oraz profesor nauk humanistycznych. W 2016 roku wyróżniony Medalem Prezydenta RP „Zasłużony dla polszczyzny”. Jerzy Bartmiński zmarł w wieku 83 lat.

📢 Agrounia wyprowadza rolników na ulice. W środę w Lublinie zablokowana na kilka godzin zostanie część al. Tysiąclecia Najpierw powolny przejazd ciągnikami od ronda „przy Makro” do skrzyżowania al. Solidarności z ul. Kompozytorów Polskich, a później blokada jednej z jezdni (od strony zamku) al. Tysiąclecia na wysokości dworca PKS. W środę protesty rolników na ulicach Lublina. To część ogólnopolskiej akcja organizowanej przez Agrounię.

📢 Koniec z 10-dniową izolacją. Ministerstwo Zdrowia zapowiada zmiany Chcielibyśmy w środę ogłosić decyzję o skróceniu okresu izolacji dla wszystkich obywateli, którzy chorują w naszym kraju – powiedział w poniedziałek rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz. 📢 Świdnik. Narkotyki nie trafią na rynek. Kryminalni zabezpieczyli blisko 1,5 kg środków odurzających Marihuana, mefedron ora tabletki ekstazy nie trafią na rynek. Kryminalni świdnickiej komendy zabezpieczyli blisko 1,5 kg narkotyków.

📢 Lubelszczyzna. Do trzech ofiar wzrósł bilans wypadku w powiecie biłgorajskim. Nie żyje kierowca audi, które czołowo zderzyło się z oplem Do trzech osób wzrósł bilans sobotniego (5 lutego) wypadku, do którego doszło w powiecie biłgorajskich. W wyniku czołowego zderzenia dwóch pojazdów, a miejscu zginęły dwie osoby. W niedzielę potwierdzono kolejną ofiarę. 📢 Maliszewska wróciła na lód w Pekinie. Tłumy na lodowisku Icemania w Lublinie. Zobacz Jak wynika z ostatnich wieści z Pekinu, Natalia Maliszewska odbyła swój pierwszy po izolacji trening na lodzie. Lublinianie uwielbiają jazdę na łyżwach. Nie dziwi więc fakt, że na miejskim lodowisku można zobaczyć istne tłumy zapalonych łyżwiarzy. Być może są wśród nich przyszli olimpijczycy. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Lublin. Gdzie zjeść najlepszy kebab w mieście? Te lokale polecają lublinianie Najlepszy kebab w Lublinie. Gdzie można zjeść smacznie? Te lokale cieszą się największą liczbą pozytywnych opinii wśród klientów, którzy wyrazili swoje zdanie na Google. Sprawdź, dokąd wartość pójść, by zjeść najlepszego kebaba w mieście, klikając w przycisk „zobacz galerię” i przesuwając zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Lublin. Ciasta, torty, muffinki czy może makaroniki? Gdzie zjesz najlepsze łakocie w mieście? Zobacz TOP 10 cukierni Cukiernie w Lublinie pękają w szwach od kolorowych babeczek, tortów oraz ciastek. W Lublinie jest ich całkiem sporo. Która jest najlepsza? Sprawdź nasz ranking, stworzony na podstawie opinii klientów w Google. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Anna Bodys z Rejowca, mama dwójki dzieci zachorowała na raka. Trwa zbiórka. Potrzebna pilna pomoc – Ania była w pracy, w aptece, gdy nagle zobaczyła w oku błysk, a po nim przestała widzieć. Lekarz z przychodni obok od razu dał jej skierowanie do okulisty. Pojechaliśmy na SOR, ale żadne badania nie dały odpowiedzi, co się stało mojej żonie – czytamy w opisie zbiórki stworzonej przez męża Anny Bodys. 📢 Kamienica przy ul. Krótkiej zostanie zburzona i odbudowana. To część większego projektu przebudowy centrum Białej Podlaskiej Szykują się spore zmiany w krajobrazie architektonicznym miasta. Dzięki środkom unijnym kamienica przy ul. Krótkiej w Białej Podlaskiej zostanie wzniesiona od podstaw. Ma odzyskać pierwotną estetykę i pełnić nowe funkcje. 📢 Zakup tych mieszkań to prawdziwa okazja! Zobacz najtańsze mieszkania do kupienia w Puławach. Sprawdź oferty poniżej 270 tys. zł! Wartość mieszkań stale rośnie! Dlatego znalezienie mieszkania w rozsądnej cenie, nawet na rynku wtórnym często graniczy z cudem. Czy zatem można jeszcze znaleźć niedrogie mieszkanie w Puławach? Przejrzeliśmy oferty i wybraliśmy najatrakcyjniejsze z nich! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Zaprezentowane ogłoszenia pochodzą z portalu Otodom.pl. Są aktualne na dzień 2.02.2022 r.

📢 Dacia Sandero Stepway. Samochód pierwszego (zdroworozsądkowego) wyboru Przez weekend testowaliśmy najnowszą Dacię Sandero Stepway w wersji Comfort z 3-cylindrowym 90-konnym silnikiem TCe o pojemności 1 litra. Oto kilka uwag i spostrzeżeń po 400 kilometrach spędzonych za kierownicą tego auta. 📢 Ala Tracz z woj. lubelskiego oczarowała publiczność podczas Eurowizji Junior 2020. Jak dziś radzi sobie w świecie muzyki? Zobacz Ala Tracz pochodzi z województwa lubelskiego. W 2020 roku z utworem „I'll be standing” reprezentowała Polskę podczas Eurowizji Junior. Wcześniej brała udział w trzeciej edycji talent show „The Voice Kids Poland”, gdzie pokochali ją widzowie. Dziś ma na koncie kilka własnych piosenek i wciąż rozwija swoją muzyczną karierę. Zobaczcie zdjęcia, klikając w przycisk „zobacz galerię” i przesuwając zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Najdroższe auta do kupienia w Białej Podlaskiej i okolicy. Zobacz! To prawdziwe rarytasy Szukasz prestiżowego auta znanej marki z drugiej ręki? Przejrzeliśmy ogłoszenia ekskluzywnych "czterech kółek" na sprzedaż w Białej Podlaskiej i najbliższej okolicy na otomoto.pl. Wybraliśmy 14 najlepszych ofert. Wśród nich samochody luksusowe, sportowe, terenowe o napędzie elektrycznym, hybrydowym i spalinowym. To naprawdę rzadko spotykane modele! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i sprawdź. Przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Znana jest data pogrzebu byłego redaktora naczelnego Kuriera Lubelskiego - Artura Borkowskiego W niedzielne (6.02) południe zmarł nasz Kolega, Artur Borkowski. Zabił go koronawirus. Był dziennikarzem, redaktorem, wieloletnim szefem Magazynu, naczelnym Kuriera Lubelskiego w 2001 roku. Kilka lat temu postanowił zmienić zawód i zrezygnował z pracy w redakcji.

📢 Powiat łukowski. Tragiczny wypadek w gminie Serokomla. Dostawczy bus wbił się w drzewo, kierowca zginął na miejscu Kierujący fiatem ducato 38-latek zjechał z jezdni i uderzył w przydrożne drzewo. W wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł na miejscu wypadku. 📢 Studniówka XVIII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. ZOBACZ ZDJĘCIA Bal maturalny uczniów XVIII LO w Lublinie odbył się w sobotę (5.02) w Dworku Vesaria. Po uroczystym polonezie młodzież bawiła się na parkiecie. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 "Psy tej rasy chronią rodzinę i przynoszą wiele radości". Spacer po Lublinie z Cane Corso Italiano. ZOBACZ ZDJĘCIA Podczas takich spacerów jak ten, oraz wspólnych pikników, które organizowane są cyklicznie, mile widziani są właściciele ze swoimi psami, jak i miłośnicy rasy Cane Corso. – Te psy muszą poznać otoczenie, nowe miejsca, sytuacje, socjalizować się. W przeciwnym razie są bojaźliwe albo agresywne. Spotkania są głównie po to, abyśmy mogli wybrać się z nimi gdzieś dalej od domu – mówi Jola Kufel, właścicielka 2 suczek tej rasy. Podczas wspólnych spacerów pupile poznają teren, a właściciele mają możliwość wymiany doświadczeń związanych m.in. z wychowaniem zwierzęcia. Psy tej rasy, oprócz dużych rozmiarów, charakteryzują się wysoką inteligencją. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Tragiczny wypadek na trasie Lublin – Biłgoraj. Nie żyją dwie osoby. Droga jest zablokowana Do śmiertelnego wypadku doszło na DW 835. Nie żyją 2 osoby. Poszkodowanych jest kolejnych dwóch uczestników zdarzenia. Na miejscu interweniował śmigłowiec medyczny. Występują utrudnienia w ruchu.

📢 Oni już szaleją na parkiecie! Studniówka VI Liceum Ogólnokształcącego. Zobacz zdjęcia i wideo Poloneza czas zacząć! Oficjalne odliczanie dni do egzaminu dojrzałości rozpoczęli już tegoroczni maturzyści z VI Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Lublinie. Zobacz fotorelację z tego wyjątkowego balu. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Śródmieście już bez menadżera. Marek Poznański złożył wypowiedzenie, wcześniej reorganizacja ratusza „zlikwidowała” jego stanowisko Marek Poznański kończy pracę w lubelski ratuszu. Przez prawie sześć lat był menadżerem śródmieścia. – Wyrażam swój sprzeciw i dezaprobatę dla likwidacji piastowanej przeze mnie funkcji – napisał w wypowiedzeniu. Likwidacja stanowiska to efekt reorganizacji struktury ratusza.

📢 Mieszkaniec Kraśnika wydłubał matce oczy. Zobacz materiał programu „Alarm!” TVP Do dramatycznych wydarzeń doszło 16 stycznia w jednym z mieszkań na terenie Kraśnika. 45-letni Paweł P. rzucił się na swoją matkę i próbował ją udusić, po czym niemal wydłubał jej oczy. Mężczyzna usłyszał już zarzuty usiłowania zabójstwa i spowodowania ciężkich obrażeń ciała w postaci możliwości utraty widzenia u zaatakowanej kobiety. O sprawie jako pierwszy poinformował „Kurier Lubelski”. 📢 Pogrzeb Barbary Krafftówny. Ostatnie pożegnanie wielkiej gwiazdy. Zdjęcia z uroczystości Pogrzeb Barbary Krafftówny odbył się w piątek, 4 lutego 2022 roku. Uroczystości rozpoczęły się mszą o godz. 12:00 w Kościele Środowisk Twórczych w Warszawie. Ostatnie pożegnanie wielkiej aktorki odbyło się z udziałem asysty wojskowej. Zamieszczamy zdjęcia z ostatniej drogi wybitnej aktorki. 📢 W których aptekach na Lubelszczyźnie zrobisz test antygenowy? Sprawdź lokalizacje [LISTA] Masz objawy COVID-19, miałeś kontakt z osobą zakażoną koronawirusem lub spotykasz w pracy dużą liczbę osób? Sprawdź, w których aptekach na Lubelszczyźnie zrobisz bezpłatny test antygenowy na COVID-19. Dane pochodzą ze strony www.gov.pl. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Lublin. Maturzyści z V LO im Marii Skłodowskiej-Curie szaleli na parkiecie. Zobacz fotorelację z balu Kolejni maturzyści z Lublina rozpoczęli oficjalne odliczanie 100 dni do matury. Uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie poloneza zatańczyli w hotelu Luxor. Zobacz naszą fotorelację z tego wyjątkowego balu. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Studniówka Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie. Zobacz zdjęcia z balu! Tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie zatańczyli już poloneza. Zobacz naszą fotorelację z tego wyjątkowego balu. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Lubelska Giełda Staroci. Jakie perełki czekały na mieszkańców? Zobacz naszą fotorelację Pierwsza w tym roku Lubelska Giełda Staroci na placu Zamkowym. Porcelana, biżuteria, wyjątkowe figurki czy obrazy? Można tam odkryć prawdziwe perełki! Jak w niedzielę (30 stycznia) wyglądała Lubelska Giełda Staroci? Zobacz naszą fotorelację. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Maturzyści z I LO im. Stanisława Staszica w Lublinie bawili się na studniówce. Zobacz zdjęcia z balu! Poloneza czas zacząć! Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w sobotę bawili się na balu studniówkowym w hotelu Luxor. 📢 Sentymentalny spacer po województwie lubelskim. Sprawdź, czy rozpoznasz te miejsca na archiwalnych fotografiach. Zobacz zdjęcia W powyższej galerii zebraliśmy kilka archiwalnych zdjęć z całej Lubelszczyzny. Sprawdź, które z przedstawionych na fotografiach miejsc jesteś w stanie rozpoznać? Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwając zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Puławy. Największe nadwiślańskie miasto między Krakowem a Warszawą. Styczniowy spacer po mieście Czartoryskich. Zobacz fotorelację! Nie wszyscy o tym wiedzą, ale największym miastem nadwiślańskim między Krakowem a Warszawą są Puławy: kojarzone z Zakładami Azotowymi Puławy oraz rodem Czartoryskich. Ale warto podkreślić, iż spacer po tym mieście potrafi zaskoczyć miłośników niedzielnych spacerów. Dlaczego? Wystarczy obejrzeć fotorelację naszego fotoreportera, który uwiecznił w obiektywie swojego aparatu różne zakątki tego miasta. Tak prezentują się Puławy w nowym roku. Kliknij w przycisk „zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 PUPIL ROKU Wybieramy zwierzaki do wyjątkowego albumu. Nagrodzimy też najlepsze usługi związane z pupilami. Masz pieska, kotka lub inne ulubione zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu, a Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenia na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne. 📢 Dom do kupienia w Świdniku w cenie mieszkania? Przegląd aktualnych ofert. Niektóre to prawdziwe wille! Ceny nieruchomości poszły w górę. Oferty domów na sprzedaż w Świdniku zaczynają się od 519 tys., a kończą na 2 mln zł. Sprawdź najkorzystniejsze z nich! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 TOP 10 miejsc na wycieczkę niedaleko Lublina. Dotrzesz tam w godzinę. Sprawdź Marzysz o chwili wytchnienia? Chcesz choć na krótko uciec z miasta? To wcale nie takie trudne. Polecamy Wam 10 miejsc w pobliżu Lublina, do których dotrzesz samochodem w około godzinę. Z pewnością są warte odwiedzenia! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Nowe, nietypowe objawy koronawirusa: Niska temperatura ciała i ból oczu. Jak może jeszcze objawiać się COVID-19? Lista rzadszych objawów Gorączka, kaszel, brak węchu czy smaku - to objawy zakażenia koronawirusem, o których mówi się od początku trwania pandemii. Jednak z biegiem czasu i z wzrastającą liczbą zakażeń samopoczucie chorych na COVID-19 wskazuje na to, że nie tylko dotychczas znane objawy nie występują u pacjentów, ale, co więcej, pojawiają się zupełnie nowe syndromy świadczące o zakażeniu. Do nietypowych objawów koronawirusa należą m. in. niska temperatura ciała - 35 stopni Celsjusza, ale także ból oczu. Sprawdź, jakie jeszcze nietypowe symptomy zakażenia koronawirusem pojawiają się u niektórych pacjentów? 📢 Sennik - wypadające zęby. Co oznaczają sny o wypadających zębach? Sennik: wypadające zęby we śnie kojarzą nam się źle, ale czy słusznie? Sny o zepsutych zębach mogą oznaczać niepowodzenia w życiu, problemy zdrowotne, jak również zaburzać poczucie własnej wartości. Takie sny mogą stanowić również prezentację odczuć na temat twoich dotychczasowych osiągnięć i skłaniać do refleksji na ich temat. Miałeś sen o wypadających zębach? Sprawdź, co to dla ciebie oznacza.

📢 Zaginione dzieci z Polski. Rozpoznajesz kogoś? (ZDJĘCIA) Aktualizacja - czerwiec 2019 Prezentujemy galerię zdjęć osób, które w dniu zaginięcia nie ukończyły 18 roku życia. Szukają ich rodziny i fundacja ITAKA. Może uda się Wam kogoś rozpoznać? 📢 Sennik - zdrada. Jaki znaczenie ma sen o zdradzie? Przyśniła mi się zdrada. Co to znaczy? Sen o zdradzie warto potraktować, jako pretekst do refleksji nad własnymi emocjami oraz tym, co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu, a szczególnie w naszym związku. Ale spokojnie. Tego typu sny mogą napawać niepokojem, bo chyba nikomu zdrada nie kojarzy się dobrze. Sny o zdradzie można jednak interpretować na wiele różnych sposobów, niekoniecznie oznaczają one, że czeka nas coś przykrego.

📢 ŻYCZENIA NA WALENTYNKI dla koleżanki, przyjaciółki, dziewczyny... Mamy dużo propozycji! Zobacz najlepsze życzenia na walentynki Walentynki 2019. Już nie wiele dni pozostało do Dnia Zakochanych. Jak co roku Walentynki będziemy obchodzić 14 lutego. Jednak lepiej przygotować się wcześniej i pomyśleć zarówno o prezencie jak i o życzeniach dla ukochanej. Poniżej prezentujemy małą ściągawkę na Walentynki 2019.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego?Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

KE podwyższyła prognozy PKB Polski